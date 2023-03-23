Diken

Yaramazlara biraz batar!

TikTok içerik üreticileri, uygulamanın yasaklanma ihtimaline karşı protestoda

TikTok içerik üreticileri, uygulamanın yasaklanma ihtimali karşı ABD’de protesto düzenledi.

Fotoğraf: AA

ABD’de, sosyal medya platformu TikTok’un, Çin merkezli çatı şirketi ByteDance’in uygulamadaki kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşacağı ve ülke lehine propaganda yapacağı yönündeki endişeler sürüyor.


TikTok’u, ulusal güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle federal kurumlardaki resmi telefonlardan kaldıran ABD, uygulamayı ülke çapında yasaklamayı da planlıyor.

FBI ve Federal İletişim Kurumu, ByteDance’in uygulamadaki arama geçmişi, konum ve biyometrik tanımlayıcılar gibi kişisel verileri Çin hükümetiyle paylaşabileceği konusunda uyarı yapmıştı.

Geçen hafta da, FBI Direktörü Christopher Wray, ‘‘Ne de olsa bu uygulama Çin’in kontrolünde ve bana göre ulusal güvenliğe ilişkin alarm veriyor’’ demişti.

Bu gelişmeler kapsamında, uygulamanın ülke genelinde yasaklanması ihtimaline karşı Amerikan Kongre Binası önünde bir araya gelen TikTok içerik üreticileri, karşı protesto düzenledi.

Protestolara katılan Demokrat Partili Jamaal Bowman, TikTok’un bireyler ve topluluklar için ifade özgürlüğü alanı olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı ise kişisel verilerin tehlikede olmadığını söyleyerek, ABD’yi yanlış bilgi yaymakla suçlamıştı.

6 soruda: TikTok yasakları ne anlama geliyor?

SON HABERLER

Merve Kavakcı cumhurbaşkanı kararıyla, dış politika danışma kurulundaki görevinden alındı

Eski AKP milletvekili Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı, Dışişleri bakanlığı dış politika danışma kurulu üyeliği görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla alındı. Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre Kavakcı, 12 Ağustos 2022 tarihinden beri yürüttüğü kurul üyeliği görevinden alındı. Kavakcı’yla beraber Süleyman Gökçe de görevden alındı. Kavakcı, 2017-2022 yılları arasında Kuala Lumpur büyükelçisiydi. […]

Cerrahpaşa, Murat Dilmener Hastanesi’ne taşınıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin, Taksim ve İstanbul Eğitim ve Araştırma hastanelerine taşınmasından tepkiler üzerine vazgeçildi. Cerrahpaşa yerleşkesindeki binaları inşa edilene kadar fakülte Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nde hizmet verecek.