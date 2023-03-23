TikTok içerik üreticileri, uygulamanın yasaklanma ihtimaline karşı protestoda

TikTok içerik üreticileri, uygulamanın yasaklanma ihtimali karşı ABD’de protesto düzenledi.

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ABD’de, sosyal medya platformu TikTok’un, Çin merkezli çatı şirketi ByteDance’in uygulamadaki kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşacağı ve ülke lehine propaganda yapacağı yönündeki endişeler sürüyor.

TikTok’u, ulusal güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle federal kurumlardaki resmi telefonlardan kaldıran ABD, uygulamayı ülke çapında yasaklamayı da planlıyor.

FBI ve Federal İletişim Kurumu, ByteDance’in uygulamadaki arama geçmişi, konum ve biyometrik tanımlayıcılar gibi kişisel verileri Çin hükümetiyle paylaşabileceği konusunda uyarı yapmıştı.

Geçen hafta da, FBI Direktörü Christopher Wray, ‘‘Ne de olsa bu uygulama Çin’in kontrolünde ve bana göre ulusal güvenliğe ilişkin alarm veriyor’’ demişti.

Bu gelişmeler kapsamında, uygulamanın ülke genelinde yasaklanması ihtimaline karşı Amerikan Kongre Binası önünde bir araya gelen TikTok içerik üreticileri, karşı protesto düzenledi.

Protestolara katılan Demokrat Partili Jamaal Bowman, TikTok’un bireyler ve topluluklar için ifade özgürlüğü alanı olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı ise kişisel verilerin tehlikede olmadığını söyleyerek, ABD’yi yanlış bilgi yaymakla suçlamıştı.