Ticaret Bakanlığı üç oyuncağın piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı çıkardı.

Fotoğraflar: GÜBİS

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nin (GÜBİS) 4 Mart tarihli bildirimine göre üç oyuncak için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı çıkarıldı.

Toplatılacak ürünler ve taşıdığı riskler şöyle:

Uçarlar oyuncak markalı ‘Animal Egg’ suda büyüyen oyuncak: Çocuk tarafından yutulması halinde sindirim sisteminde genişlemeye devam edeceğinden çocuk sağlığı ve güvenliğine karşı risk

suda büyüyen oyuncak: Çocuk tarafından yutulması halinde sindirim sisteminde genişlemeye devam edeceğinden çocuk sağlığı ve güvenliğine karşı risk Bayraklı gaming markalı boncuk atan tabanca: Boğulma, kimyasal ve yaralanmalar, fitalat testinden ‘kalır’ sonuç alması nedeniyle kimyasal risk

sonuç alması nedeniyle kimyasal risk Delta markalı boncuk atan tabanca: Yaralanmalar, ‘temsili mermiler’ testinden ‘kalır’ sonuç alması nedeniyle yaralanma riski

Detaylı bilgiye şu linkten ulaşılabilir.