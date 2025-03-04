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Yaramazlara biraz batar!

Ticaret Bakanlığı üç oyuncağın piyasaya arzını yasakladı

Ticaret Bakanlığı üç oyuncağın piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı çıkardı.

Fotoğraflar: GÜBİS

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nin (GÜBİS) 4 Mart tarihli bildirimine göre üç oyuncak için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı çıkarıldı.


Toplatılacak ürünler ve taşıdığı riskler şöyle:

  • Uçarlar oyuncak markalı ‘Animal Egg’ suda büyüyen oyuncak: Çocuk tarafından yutulması halinde sindirim sisteminde genişlemeye devam edeceğinden çocuk sağlığı ve güvenliğine karşı risk
  • Bayraklı gaming markalı boncuk atan tabanca: Boğulma, kimyasal ve yaralanmalar, fitalat testinden ‘kalır’ sonuç alması nedeniyle kimyasal risk
  • Delta markalı boncuk atan tabanca: Yaralanmalar, ‘temsili mermiler’ testinden ‘kalır’ sonuç alması nedeniyle yaralanma riski

Detaylı bilgiye şu linkten ulaşılabilir.

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