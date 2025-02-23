Taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 21 Şubat tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 17 zeytinyağı ekledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:
- Soya
- Kolza/Konola
- Pamuk tohumu (çiğit)
- Ayçiçeği
- Yer fıstığı
- Aspir
- Palm çekirdeği
- Hindistan cevizi
- Susam tohumu
- Keten tohumu
- Haşhaş tohumu
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 21 Şubat 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:
|Marka
|Ürün adı
|İl – İlçe
|Yeni Körfez
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Bursa – Nilüfer
|Hacıoğlu Piliç Market ve Peynircilik
|Naturel sızma zeytinyağı extra virgin olive oil 5 litre
|Bursa – İnegöl
|Motorcuoğlu Pekdaş Zeytin
|Olive oil zeytinyağı natural sızma 1 litre
|Bursa – İnegöl
|Motorcuoğlu Pekdaş Zeytin
|Olive oil zeytinyağı natural sızma 1,9 litre
|Bursa – İnegöl
|Ayvalık Gömeç
|Natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Bayındır
|Köylü Kardeşler – Cihangir Atlı
|Sızma zeytinyağı 4 litre
|İzmir – Konak
|Zeybek
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler
|Köytat
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Nazilli
|Akdeniz Zeytinyağları
|Naturel sızma zeytinyağı soğuk sıkım taş baskı 5 litre
|Aydın – Nazilli
|Has Edremit
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Menderes
|Lux Ayvalık Körfezim
|Soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Torbalı
|Grand Yayla
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler
|Yeni Ayvalık
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|Birlik Vakıf
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler
|Ege’den Şirince Kaynak Zeytinyağı
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk
|Erken Hasat Gemlik Körfez
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler
|Şirince Tat
|Soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Köşk