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Taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 21 Şubat tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 17 zeytinyağı ekledi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:


  • Soya
  • Kolza/Konola
  • Pamuk tohumu (çiğit)
  • Ayçiçeği
  • Yer fıstığı
  • Aspir
  • Palm çekirdeği
  • Hindistan cevizi
  • Susam tohumu
  • Keten tohumu
  • Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 21 Şubat 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:

MarkaÜrün adıİl – İlçe
Yeni KörfezNaturel sızma zeytinyağı 5 litreBursa – Nilüfer
Hacıoğlu Piliç Market ve Peynircilik Naturel sızma zeytinyağı extra virgin olive oil 5 litreBursa – İnegöl
Motorcuoğlu Pekdaş ZeytinOlive oil zeytinyağı natural sızma 1 litreBursa – İnegöl
Motorcuoğlu Pekdaş ZeytinOlive oil zeytinyağı natural sızma 1,9 litreBursa – İnegöl
Ayvalık GömeçNatürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Bayındır
Köylü Kardeşler – Cihangir AtlıSızma zeytinyağı 4 litreİzmir – Konak
ZeybekNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler
KöytatNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Nazilli
Akdeniz ZeytinyağlarıNaturel sızma zeytinyağı soğuk sıkım taş baskı 5 litreAydın – Nazilli
Has EdremitNaturel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Menderes
Lux Ayvalık KörfezimSoğuk sıkım natürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Torbalı
Grand YaylaNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler
Yeni AyvalıkNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
Birlik VakıfNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler
Ege’den Şirince Kaynak ZeytinyağıNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk
Erken Hasat Gemlik KörfezNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler
Şirince TatSoğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Köşk

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