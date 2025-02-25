Dört çocuk kıyafeti ve oyuncağa toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı dört çocuk kıyafeti ve oyuncak için toplatma kararı çıkardı.

Fotoğraflar: GÜBİS

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nin (GÜBİS) 24 Şubat tarihli bildirimine göre üç çocuk kıyafeti ve bir oyuncak için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı çıkarıldı.

Toplatılacak ürünler ve taşıdığı riskler şöyle:

Baby Body markalı kalın askılı zıbın 0-3 yaş zıbın: Boğulma (ağız ve burnun dışından solunum yolunun tıkanması), yanıklar, yaralanmalar

Sonöz Bebe markalı 8-9 yaş bolerolu desenli kız çocuk kıyafeti: Yaralanmalar

Hippıl Baby markalı yazlık kız çocuk takımı: Yaralanmalar

Özkaya Plastik markalı turuncu sarı su tabancası: Ağız ve burunun dışından solunum yolunun tıkanması ve dışardan akciğerlere doğru hava akışının mekanik şekilde engellenmesi

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