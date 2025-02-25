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Ülker'in altı ürününe ABD'de toplatma kararı

Ülker’in altı ürününe Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) toplatma kararı çıkardı.

Tablolar: FDA

FDA, Ülker’in bazı ürünlerini toplatma kararı aldı. Gerekçeyse ‘hayati tehlike’ taşıyan alerjen içeriklerin içindekiler kısmında belirtilmemesi.


Karardan sonra ZB İthalat (ZB Importing LLC) ürünleri piyasadan geri çağırdı. ZB İthalat, Ülker’in ürünlerini ithal eden bir Kuzey Amerika firması.

Geri çağrılan ürünler şöyle:

  • Kekstra Jölebol Mini
  • Rulokat
  • Biskrem
  • Dankek Çilekli Rulo Pasta
  • Dankek Muzlu Rulo Pasta
  • Dankek Çikolatalı Rulo Pasta

FDA açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ZB İthalat LLC, ürün etiketlerindeki içerik listesinde beyan edilmemiş buğday, yumurta ve süt bulunması nedeniyle Ülker markalı atıştırmalık rulo, bisküvi ve gofretlerin altı çeşidini belirli bir partisini geri çağırdı. Buğday, yumurta veya süte karşı alerjisi ya da hassasiyeti olan kişilerin bu ürünleri tüketmesi halinde ciddi veya hayati alerjik reaksiyon riski var.”

Etiketlerdeki sorun, alerjik reaksiyon yaşayan bir tüketicinin şikayetiyle ortaya çıktı. FDA söz konusu sorunun, içerik listesini çevirirken tüm alerjenleri doğru şekilde beyan edemeyen bir tedarikçiden kaynaklandığı belirtti.

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