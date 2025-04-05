THY ve AJet'ten 'kesintisiz bilet iadesi' duyurusu

Türk Hava Yolları (THY) ve AJet’in internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden alınan biletler, ilk 24 saatte kesintisiz iade edilebilecek.

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THY’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, alınan biletlerin ilk 24 saat içinde kesintisiz iade edilebileceği, böylece plan değişikliği yapan müşterilerin bu durumdan olumsuz etkilenmeyeceği belirtildi.

AJet’ten konuya ilişkin yapılan açıklamada da şirketin, yolcularına esnek seyahat planlaması sunmak amacıyla yeni bir uygulamaya başladıklarını duyuruldu: “Artık AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınan uçak biletleri, satın alımdan sonraki 24 saat içinde ücretsiz iptal edilebilecek ve tam ücret iadesi alınabilecek.”

Pegasus, bu seçeneği uzun bir süredir sunuyor.