THY İsrail uçuşlarına ara verdi

Türk Hava Yolları (THY), İsrail seferlerine ara verdi.

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seferlerin durdurulduğunu belirterek, “İsrail’de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir” ifadesini kullandı.

İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) October 10, 2023

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti.

Bunun üzerine resmi savaş ilan eden İsrail, Gazze’yi ağır şekilde bombalıyor. Kara harekatının da an meselesi olduğu bildiriliyor.