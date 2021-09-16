The Times: Britanya, Türkiye’yi kırmızı listesinden çıkaracak

Britanya’nın önde gelen gazetelerinden The Times’ın aktardığına göre ülke, Covid-19 tedbirleri nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamalarında Türkiye’yi kırmızı listesinden çıkaracak.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Mevcut kurallara göre Türkiye’den Britanya’ya yalnızca Britanya vatandaşları ve oturma izni olanlar gidebiliyor ve 11 gecelik otel karantinası için 2 bin 285 sterlin (26 bin 231 TL) ücret ödenmesi gerekiyor.

Türkiye’den Britanya’ya gelip otel karantinasından muaf olmanın tek yolu, sarı veya yeşil listedeki bir ülkede 10 gece geçirmek.

Reuters’ın The Times’dan aktardığına göre vatandaşlarının karantina uygulaması olmaksızın tatil için hangi ülkelere seyahat edebileceğini ‘trafik ışığı’ sınıflandırmasıyla belirleyen Britanya’da artık ülkeler sadece ya kırmızı ya da yeşil listede olacak.

Gazete, ülkeye gelen tam aşılı yolcuların PCR testi yaptırma zorunluluğunun kaldırılacağını fakat yolcuların varışlarından 72 saat öncesine kadar yanal akış testi yaptırmaları gerekeceğini kaydetti.