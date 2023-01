The Last of Us: Diziden önce hayranların cüzdanları boşaltıldı

‘The Last of Us’ dizisinin gördüğü ilgi, siber suçluların iştahını kabarttı. Güvenlik şirketileri, dizinin heyecanına kapılıp oyunu almak isteyenlere bazı uyarılarda bulunuyor.

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden ‘The Last of Us’ın dizi uyarlaması dün HBO kanalında, bugün de Türkiye’de Blu TV’de yayına girdi.

Yayımlanmadan önce film ve dizi yorumları için ziyaret edilen popüler internet sitesi Rotten Tomatoes‘a yüzde 98 beğeni oranıyla rekor kıran dizinin hayranları siber suçluların radarına girdi.

Siber güvenlik şirketi Kaspersky uzmanları, siber suçluların daha dizi yayına girmeden PlayStation oyunlarında son derece nadir görülen dolandırıcılık yöntemini kullandıklarını ve PC versiyonu hiç çıkmamış olan oyunun (The Last of Us: Part II) indirilebileceğini vaat eden indirme linkleri hazırladıklarını aktardı:

“Kullanıcılar, gerçek oyun yerine zararlı bir dosya indiriyor. Bu kötü amaçlı dosya yıllarca fark edilmeden bilgisayarda saklanabiliyor. Hiçbir şey anlamayabiliyorsunuz çünkü gözle görülür bir zarara neden olmayabiliyor. Sessizce işini yapıyor.”

Kaspersky uzmanları ayrıca ‘The Last of Us’ için aktivasyon kodu öneren bir kimlik hırsızlığı sitesi de keşfetti. Kodu içeren metin dosyasını indirmek için, kullanıcılardan oyunla birlikte alacakları ‘hediyelerden‘ birini seçmeleri isteniyor. Örneğin, ‘PlayStation 5’ veya ‘100$ Roblox Hediye Kartı’ satın almak gibi. Bu aşamadan sonra kullanıcılardan komisyon ücretini ödemeleri için kimlik ve banka kartı bilgilerini girmeleri isteniyor.

Dolandırıcıların hedefledikleri kitlenin, oyunu daha önceden bilmeyen kişiler olduğunu belirten araştırmacılar, oyunun PlayStation’a özel olduğunu ve özellikle de ilk oyunun yeniden yapılmış versiyonunun 3 Mart 2023 tarihinde PC için piyasaya sürüleceğini hatırlatarak kullanıcılara şunları önerdi:

* Filmlerin veya TV dizilerinin erkenden izlenebileceğini vaat eden bağlantılardan kaçının.

* Kişisel bilgilerinizi girmeden önce web sitesinin orijinalliğini kontrol edin ve film izlemek veya indirmek için yalnızca resmi, güvenilir web sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını tekrar kontrol edin.

* İndirdiğiniz dosyaların uzantılarına dikkat edin. Bir video dosyasının hiçbir zaman .exe veya .msi gibi uzantıları olmaz.