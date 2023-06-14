The Beatles’ın son şarkısı yapay zekayla tamamlandı

Britanyalı efsanevi müzik grubu Beatles’ın üyesi Paul McCartney, grubun son albümü olarak nitelendirilebilecek kaydı, yapay zeka yardımıyla tamamladıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Iain Macmillan

BBC’ye konuşan Paul McCartney, John Lennon’ın bir demodaki sesinin teknoloji sayesinde ayrıştırıldığını ve bu yöntemle şarkının bitirildiğini belirtti. McCartney, şarkının bu yıl yayımlanacağını söyledi.

McCartney, şarkının adınıysa açıklamadı.

Lennon’ın demodaki sesinin, 1978 yılında bestelediği ‘Now And Then’ adlı şarkıdan alındığı düşünülüyor.

‘Now And Then’, Beatles’ın 1995 yılında tekrar piyasaya sürülecek albümü için düşünülen şarkıydı.

1980 yılında suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Lennon’ın eşi Yoko Ono, McCartney’ye demoyu teslim etmişti.