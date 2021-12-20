TGC ve ATGB’den Sarıkaya’ya kınama: ‘Hepimize atılmış bir tokat’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Avrupa Türk Gazeteciler Birliği’nden (ATGB) Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atmasını kınayan açıklamalar geldi.

TGC, “Sarıkaya, meslektaşına insan onuruna aykırı bir şekilde hakaret edip, şiddet uygulamıştır” ifadelerini kullanarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in sessizliğine dikkat çekti.

ATGB ise “Basın emekçisine atılan tokat hepimize atılmış bir tokattır: Ahmet Demir’in yanındayız, Sarıkaya ve Şahin istifa etmelidir” dedi.

Sarıkaya’nın ‘Gün Başlıyor‘ adlı programın çekimleri sırasında İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir’e tokat attığı ortaya çıkmıştı.

Olayın kamuoyuna yansıması ardından Sarıkaya Twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı: “Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum… Muharrem Sarıkaya.”

İHA muhabiri Demir de ardından şunları söylemişti: “Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnasında sürekli hareket yaptı.Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması. Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım.”

TGC’nin açıklaması şöyle:

“Gazetecilerin mesleki dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğu günlerden geçiyoruz. İktidarın, fiziksel saldırıların, hedef gösterilmenin, tutuklanma tehdidinin ve ekonomik krizin ağır baskısı altında gazeteciler mesleklerini yapmaya çalışıyor.

Böyle bir ortamda kamuoyuna Habertürk Ankara Temsilcisi gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı röportaj sırasında teknik sorunu çözmeye çalışan İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir’e hakaret ettiği ve tokat attığı yansımıştır.

Muharrem Sarıkaya, meslektaşına insan onuruna aykırı bir şekilde hakaret edip, şiddet uygulamıştır. Gazetecilik ekip işidir ve hiçbir gazeteci, meslektaşına hakaret edemez, şiddet uygulayamaz. Şiddet hem suçtur, hem de meslek etik ilkelerine aykırıdır. Tutumu yalnız meslektaşımız Ahmet Demir’e değil, mesleki dayanışmaya da zarar vermiş ve moral bozmuştur.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1537 sicil numaralı üyesi Muharrem Sarıkaya Tüzük ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre kusurlu davranmıştır.

Bildirgeye göre ‘Gazetecinin doğru davranış kuralları, hak ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan tutum ve davranış içinde’ olmuştur. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ise röportaj sırasında meydana gelen bu şiddet olayına sessiz kalması düşündürücüdür.

Muharrem Sarıkaya’yı meslektaşına psikolojik ve fiziksel olarak zarar veren bu çirkin ve kabul edilemez tutumu nedeniyle kınıyoruz. Kendisine meslek etik ilkelerine uygun davranması gerektiğini hatırlatıyor, İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir’e ve İhlas Haber Ajansı çalışanlarına ‘geçmiş olsun’ diyoruz.”

ATGB’nin açıklaması şöyle:

Bir basın emekçisine milyonlarca insanın önünde atılan bu tokat, hepimize atılmış bir tokattır: Ahmet Demir’in yanındayız, Sarıkaya ve Şahin istifa etmelidir!

Avrupa’da görev yapan Türkiye kökenli gazeteciler olarak, en fazla gazetecinin hapishanede olduğu, medya emekçilerine yönelik saldırıların adresi olan Türkiye’de meslektaşlarımızı ezen, aşağılayan, sindirmeye çabalayan zihniyeti her geçen gün daha derin bir endişe ve üzüntü ile izliyor, yaşananları kınıyoruz.

Son olarak basın emekçisi Ahmet Demir’i tokatlayan Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya ve bu aşağılayıcı şiddete sesini çıkarmayan Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’i kınıyor ve ikisini de derhal istifaya davet ediyoruz.

Muharrem Sarıkaya sadece Habertürk’ü temsil etmiyor, tüm Türk medyasını temsil ediyor. Onun yaptıklarına sessiz kalan politikacı Fatma Şahin de Türk siyasetini temsil ediyor.

Sarıkaya’nın özrünü kabul etmeyen medya çalışanı, ses teknikeri, kameraman ve muhabir Ahmet Demir’in yanındayız. Ne Sarıkaya’nın ne de Şahin’in özrü kabul edilebilir. Özür kabul etmiyoruz. Gitmelidirler, “işlerini” bırakmalıdırlar. Çünkü bu sahneler, özürle geçiştirilemeyecek kadar ağır unsurlar içeriyor.

Muharrem Sarıkaya’ya hukuki işlem yapılmasını bekliyoruz. En azından her vatandaşın eşit olduğu, hukukun üstünlüğü ilkesi esas alınan ülkelerde böyle kanıtlanmış sahneler sonrasında hukuk işletilir.

Öte yandan aralık-ocak ayları arasındaki dönemde gazeteci, bilim insanı, hukukçu ve insan hakları savunucularıyla yapılan anketlere dayandırılan, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2021 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye listede yükselme kaydetti. 2020’ye göre bir sıra yükselen Türkiye 180 ülke arasında 153’üncü durumda.

Basın ve ifade özgürlüğüne saldırıları, medya çalışanlarının, basın emekçilerinin zulüm görmesi, ne yazık ki, sadece Avrupa’da görev yapan Türkiye kökenli gazeteciler değil, tüm dünyadaki meslektaşlarımız, insan hakları savunucuları, aydınlar tarafından da kaygıyla izleniyor.

Biz ayaklar altına alınan medyamızın içine düştüğü tabloyu kınamaktan, buna yol açanlar adına utanmaktan ve haklı mücadelelerinde yanlarında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ankara’nın egemenleriyle sıkı fıkı medyanın ‘muhtemelen dolara endekslenmiş’ bol maaşlı yöneticilerinin yaptıklarını yakından izlemeyi de sürdüreceğiz.

Çok küçük paralarla yaşama tutunmaya çalışan Ahmet Demir’lere egemenler adına atılan bu tokat, tüm basın emekçilerine atılmış bir tokattır. Konunun takipçisiyiz!

Üyelerimiz, bu tokat sahnesini ‘İşte rejimle iyi geçinen medyanın personel politikası’ diye yakınlarındaki tüm Batılı gazeteci dostlarına bildirmelidir ve bunun Türk medyasını simgelediğinin de altını çizmelidir.

Sosyal medyada milyonlara ulaşan bu sahne, bizim değerlendirmemizin altını yeterince dolduruyor. Yaşanan, ortada.

Tekrarlayalım; sadece yandaş ve candaş medyaya değil, maalesef muhalif bazı kesimleriyle de tüm Türk medyasına bu Muharrem Sarıkaya zihniyeti egemendir.

Üyelerimizi ve dostlarımızı bu kirli sahneyi yaymaya ve tartışmaya çağırıyoruz.

Muharrem Sarıkayalardan Türk medyası, Fatma Şahinlerden de Türk politikası kurtarılmalıdır. Bu zihniyet etkisizleştirilmelidir.

Takipçisiyiz!

Utanıyoruz!”