TFF başkanından ‘Erasmus’ örneği: Hakem değişimi için bazı ülkelerle yazışıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakem değişimi için bazı ülkelerle yazıştıklarını ve ülkelerin kabul etmeleri durumunda bazı maçlar için hakem değişiminin olabileceğini söyledi.

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AA’ya konuşan Büyükekşi, şunları söyledi: “Hakemler konusunda Erasmus’taki öğrenci değişimine benzer bir durum için şu an bazı ülkelerle yazışıyoruz. Görüştüğümüz ülkeler kabul ederse bazı maçlar için hakem değişimi olabilir. Tabii ki onlarda da elit hakem olması şartıyla. Zaten bizim hakemlerimiz Avrupa’da maç yönetiyor. Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere’de hakemler sınırlı olduğu için bir netice alamadık ama başka gelişmeler olabilir.”

VAR’a yabancı hakem getirebiliriz

‘Hakem hatalarını en aza indirmeye çalıştıklarını’ savunan TFF Başkanı, video hakem uygulaması (VAR) için de yabancı hakem getirilebileceğini söyledi: “Süper Lig’de maç yöneten 22-23 hakemimiz var ama VAR’da 12 hakem var. Oradaki hakem sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. Şu anda bazı ülkelerle iletişim halindeyiz. Belki VAR için yabancı hakem getirebiliriz. Sayıdan çok kalitesi yüksek hakem olması önemli. Bunu sağlamalıyız. Amacımız en iyisini yapabilmek. Sıfır hata olur mu? Mümkün değil. Yurt dışında da hakem hataları oluyor. Bunlar olacaktır.”

Temmuz başında, o dönem yeni başkan seçilmiş Büyükekşi yönetimi, 2022-2023 sezonunda gerek görülmesi halinde UEFA’ya bağlı ülkelerdeki Video Yardımcı Hakem (VAR) sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacağını açıklamıştı. TFF, ayrıca, Spor Toto Süper Lig’deki UEFA Elit ve 1’inci Kategori hakemlerin Avrupa liglerinde görev alması, Avrupa liglerinde görevli UEFA Elit ve 1’inci Kategori hakemlerin de karşılıklılık esasıyla görev almasını kararlaştırmıştı.