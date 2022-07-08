TFF’den yabancı hakeme yeşil ışık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonunda gerek görülmesi halinde UEFA’ya bağlı ülkelerdeki Video Yardımcı Hakem (VAR) sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacağını açıkladı.

TFF, ayrıca, Spor Toto Süper Lig’deki UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerin Avrupa liglerinde görev alması, Avrupa liglerinde görevli UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerin de karşılıklılık esasıyla görev almasını kararlaştırdı.

Fotoğraf: fifa.com

Eski başkan Nihat Özdemir’in nisan başındaki istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olağanüstü seçimli genel kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi 16 Haziran’da başkanlığa seçilmişti. Merkez Hakem Kurulu’nda (MHK) Sabri Çelik’in başkanlığa devam etmesi kararlaştırılmış, bugün yeni üyeler açıklanmıştı.

TFF’nin açıklamasında, yönetim kurulunun, hakem ve gözlemcilerin ulusal ve uluslararası rekabette daha iyi seviyelere ulaşması amacıyla yeni kararlar aldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “2022-2023 sezonunda, saha ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kadroları ayrılacaktır. VAR kadroları, VAR eğitimleriyle kazanılan IFAB sertifikasına sahip hakemlerden oluşturulacaktır. Süregelen VAR sertifikası programları tamamlanıp, hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar ve gerek görülmesi halinde, UEFA’ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacaktır.”

Atamalarda yeni nesil teknoloji

Açıklamaya göre hakem atama sisteminde de değişikliğe gidilecek. İspanya ve Belçika’da kullanılan son teknolojiler incelendikten sonra, TFF’ye ait mevcut Futbol Yönetim Sistemi (FYS) yazılımı geliştirilerek bu sezonda ilk defa yeni nesil teknolojinin kullanılacağı hakem atama sistemi kullanılacak.

Gözlemci atamalarında da hakemlik ve gözlemcilik yapısına ilişkin çalışmalar kapsamında yararlanılacak olan yeni nesil teknoloji temeliyle desteklenmiş atama sistemi uygulanacak ve yeniden düzenlenen kriterlerle oluşturulan sayısal gözlemci raporu kullanılacak.

İkinci gözlemci özel odada görev yapacak

Spor Toto Süper Lig’de, stadyumda görevli gözlemci dışında, ikinci bir gözlemci ilk defa oluşturulacak özel gözlemci odasında tek başına görev yapacak ve böylece müsabakalarda ikinci gözlemci raporu düzenlenecek.

Gözlemci raporları, UEFA Hakem Konvansiyonu gereği kaydedilecek, saklanacak ve herhangi bir şekilde paylaşılmayacak.

Çalışmaları süren yeni hakem ve gözlemci klasman kadrolarının, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilecek arada oluşturulacak, o güne kadar mevcut hakem ve gözlemci kadrolarıyla devam edilecek.

Yeni sezon için uluslararası deneyimi olan yabancı bir hakem eğitmeniyle anlaşma ve Avrupa’nın önemli ligleriyle hakem değişim programı çalışmaları başlatılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: ”Bu kapsamda Spor Toto Süper Lig’de görev alan UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerimizin çalışma yapılacak Avrupa’nın önemli liglerinde görev alması, bununla birlikte yine çalışma yapılacak Avrupa liglerinde görev alan UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerin de aynı şekilde karşılıklılık esasıyla görev alması kararlaştırılmıştır.”