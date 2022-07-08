MHK’nın yeni üyeleri belli oldu: Başkan değişmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sabri Çelik’in başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yeni üyelerini belirledi.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Yönetim Kurulu, Çelik’in görevine devam etmesi yönünde karar alırken, üyelerin büyük bölümünde değişikliğe gitti.
TFF yönetimi eski MHK’da yer alan Murat Ilgaz’ın da görevine devam etmesini kararlaştırırken, diğer yönetim kurulu üyelerinin tamamı değişti.
MHK’nın yeni yönetiminde Murat Ilgaz, Aynur Aysun Akar, Baki Tuncay Akkın, Ahmet İbanoğlu, Aytekin Durmaz, Recep Sürhat Müniroğlu, İsmail Köse, Bülent Gökçü yer aldı.