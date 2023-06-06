TFF, 22 Haziran’da seçime gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olağan seçimli genel kurul toplantısını 22 Haziran Perşembe günü Ankara’da düzenleyecek.
TFF’nin açıklamasına göre olağan seçimli genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel’de saat 11:00’de başlayacak.
Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11:00’de; yine çoğunluk sağlanamadığı takdirde, üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte düzenlenecek.
Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF başkanı ve yönetim kuruluyla denetleme kurulu üyeleri seçilecek.
Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.