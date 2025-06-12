Tesla'nın 'robotaksi'si Paris'te görücüye çıktı

ABD merkezli elektrikli araç üretecisi Tesla’nın ‘robotaksi’si Cybercab Fransa’nın başkenti Paris’te görücüye çıktı.

Fotoğraf: @vincent_koc / X

Araç, Avrupa’nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden VivaTech 2025’te sergilendi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Cybercab’de direksiyon ve pedal yok. Araç tamamen otonom yolculuk imkanı sunuyor.

Mat altın renkli araç, iki yolcu taşıma kapasiteye sahip.

Tesla’nın ilerleyen yıllarda daha fazla yolcu taşımaya imkan veren yeni modelleri de tanıtması planlanıyor.

🚕 Buckle up… @Tesla’s Cybercab is taking the wheel (literally) off your hands at #VivaTech. pic.twitter.com/GUsa96gqzj — Viva Technology (@VivaTech) June 12, 2025

22 Haziran’da yola çıkacak

Tesla’nın da sahibi ABD’li işadamı Elon Musk’ın X’ten yaptığı açıklamaya göre Cybercab 22 Haziran’da test sürüşlerine başlayacak.

İlk olarak Teksas eyaletinin Austin şehrinde hizmet vermeye başlayacak taksinin daha sonra bütün ABD’de kullanılması planlanıyor.

‘Robotaksi’ ilk olarak 10 Ekim 2024’te Musk tarafından Kaliforniya’daki ‘We, Robot’ etkinliğinde tanıtılmıştı.

En büyük rakibi Waymo

Tesla’nın bu alanda en büyük rakibi Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc.’e ait Waymo.

Dünyanın en gelişmiş sürücüsüz araç teknolojilerinden birini sunan Waymo, San Francisco, Los Angeles ve Austin gibi ABD şehirlerinde ticari robotaksi hizmeti sunuyor.