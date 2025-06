Tesla'nın 'robotaksi'si Paris'te görücüye çıktı

ABD merkezli elektrikli araç üretecisi Tesla’nın ‘robotaksi’si Cybercab Fransa’nın başkenti Paris’te görücüye çıktı.

Araç, Avrupa’nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden VivaTech 2025’te sergilendi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Cybercab’de direksiyon ve pedal yok. Araç tamamen otonom yolculuk imkanı sunuyor.

Mat altın renkli araç, iki yolcu taşıma kapasiteye sahip.

Tesla’nın ilerleyen yıllarda daha fazla yolcu taşımaya imkan veren yeni modelleri de tanıtması planlanıyor.

🚕 Buckle up… @Tesla’s Cybercab is taking the wheel (literally) off your hands at #VivaTech. pic.twitter.com/GUsa96gqzj