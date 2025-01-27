Tesla yeni Model Y'yi tanıttı

Tesla’nın Model Y’si yepyeni bir tasarım, eğlence odaklı iç donanım ve 0’dan 60’a çok daha hızlı çıkabilme iddiasıyla geldi.

Fotoğraflar: Tesla

2025 Model Y hala SUV boyutunda bir EV crossover olarak sunuluyor ancak aracın ön ve arka kısımlarında modern bir makyaj yapıldığı görülüyor.

Yeni modelde ön farlar, eski modelden daha keskin ve ince. Arka taraftaysa içine gömülü ‘TESLA’ yazısının bulunduğu uzun bir ışık çubuğu yer alıyor.

Aracın bir diğer farklılığıysa daha geniş, daha belirgin görüntüye sahip yeni tekerlek tasarımı. Bu yeni tasarım araca hem aerodinamik avantajlar hem de daha belirgin bir duruş kazandırıyor.

Model Y sadece dışarıda değil içeride de geliştirilmiş bağlantı ve konforuyla öne çıkıyor. Ön ve arkadaki dokunmatik ekranlar araçtaki tüm sakinlere daha eğlenceli bir yolculuk imkanı sunuyor.

Tesla’nın bu yeni modeli 0’dan 60’a 4,1 saniyede çıkarak önceki nesilden 0,3 saniye daha hızlı olduğu iddiasıyla geliyor.

Ayrıca araç 15 dakikada hızlı şarjla 250 km’ye yakın yol kat edilebiliyor.

ABD’de yeni Model Y teslimatlarının bu yılın martında başlaması bekleniyor.