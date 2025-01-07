ABD’de 2,6 milyon Tesla, direkleri fark etmediği için incelenecek

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi, ABD’deki yaklaşık 2,6 milyon Tesla aracı bazı kaza bildirimleri üzerine inceleyecek.

Fotoğraf: Tesla

Bazı Tesla araçlarındaki ‘Actually Smart Summon’ (Akıllı çağırma) özelliği, kullanıcıların otomobillerini telefon uygulamasından belirlenmiş bir konuma yönlendirmesine imkan sağlıyor.

Ancak bu özelliğin kazaya neden olduğunu iddia eden bir şikayetin ve benzer üç kaza haberinin üzerine inceleme başlatıldı.

İncelemeye göre dört olay da ‘Actually Smart Summon’ özelliğinin direkleri veya park etmiş araçları tespit edememesinden kaynaklandı.

Ayrıca kullanıcıların, telefon uygulamasıyla aracın hareketini durdurarak bir çarpışmayı önlemek için çok kısıtlı bir tepki süresi olduğu belirlendi.

Tahmini 2 milyon 585 bin Tesla aracı ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresince incelenecek.

İncelenecek modellerse şöyle: 2016-2025 Model S, 2017-2025 Model 3, otonom sürüş özellikli 2020-2025 Model Y.