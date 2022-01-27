Tesla’dan rekor kar: Bir yılda yediye katladı

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın karı 2021’de 5,5 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

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Tesla, 2021 yılında dünya genelinde 936 binin üzerinde aracı teslim etmişti.

ABD’li otomobil üreticisi net kârını dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 760 artırarak 2,3 milyar dolara çıkardı. Bu rakam 2020’nin dördüncü çeyreğinde 270 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Şirketin 2021 yılı genelinde elde ettiği kar ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 665 artarak 5,5 milyar dolara ulaştı.

Dördüncü çeyrek ve yıllık gelir

Tesla’nın geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 artışla 17,7 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020’nin aynı döneminde 10,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yıl genelinde elde ettiği gelir ise yüzde 71 artışla 53,8 milyar dolara çıktı.

Tesla’nın 2020’nin dördüncü çeyreğinde 0,24 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2,05 dolar oldu.