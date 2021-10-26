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Yaramazlara biraz batar!

Tesla’nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

ABD’li araç kiralama şirketi Hertz’in elektrikli araç kiralama hizmetine yönelik yatırım kararının ardından Tesla’nın piyasa değeri ilk kez 1 trilyon dolara ulaştı.

Fotoğraflar: Reuters

Hertz, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirmişti.


Müşterilerinin kasım ayı itibarıyla ABD’deki büyük pazarlarda ve Avrupa’daki belirli şehirlerde Tesla Model 3 araç kiralayabileceğini belirten Hertz, şirketin küresel operasyonlarında yeni elektrikli araç şarj altyapısı da kuracağını açıklamıştı.

Tesla’nın hisseleri, yatırım kararının ardından yüzde 9’un üzerinde değer kazandı. Böylelikle hisse değeri 1000 dolara kadar yaklaşan Tesla’nın piyasa değeri ise ilk kez 1 trilyon dolara ulaştı.

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