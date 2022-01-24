Tesla tüm modellerini Türkiye’ye getiriyor

ABD merkezli elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor.

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Geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Elon Musk’la görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut işbirliğini geliştirecek adımların değerlendirildiği duyurulmuştu.

Hürriyet’ten Eyüp Serbest’in haberine göre Tesla, bu görüşme sonrasında Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor. Modeller arasında, Tesla’nın en ileri teknolojili ve en hızlı modeli Tesla S de var.

Şirketin sermayesi 50 milyon lira artırıldı

Türkiye’deki şirketin sermayesini 50 milyon lira nakit ödeyerek arttıran Elon Musk, iş görüşmesini bizzat yaparak 2015 yılından bu yana Lufthansa Havayolları’nın Türkiye-Irak CEO’su olarak görev yapan ve şirketin yüzde 20 büyümesinde büyük pay sahibi olan Kemal Geçer’i transfer etti.