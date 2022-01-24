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Yaramazlara biraz batar!

Tesla tüm modellerini Türkiye’ye getiriyor

ABD merkezli elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor.

Fotoğraf: Reuters

Geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Elon Musk’la görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar, dijital ekonomi, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut işbirliğini geliştirecek adımların değerlendirildiği duyurulmuştu.


Hürriyet’ten Eyüp Serbest’in haberine göre Tesla, bu görüşme sonrasında Türkiye’de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkeye getiriyor. Modeller arasında, Tesla’nın en ileri teknolojili ve en hızlı modeli Tesla S de var.

Şirketin sermayesi 50 milyon lira artırıldı

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