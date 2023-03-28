Tesla, Türkiye için sinyal verdi: Geliyor mu?

Türkiye pazarına girmek için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yaptığı paylaşımla çok yakında Türkiye’ye geleceğinin sinyallerini verdi.

Tesla Model Y

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın araçlarını Türkiye’de piyasaya sürmesi uzun zamandır bekleniyordu.

Şirketin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda elektrikli SUV modeli ‘Model Y’ ile birlikte ‘Türkiye 4/4’ yazısı yer aldı.

Bu tarihin markanın satışa başlayacağı tarih mi, yoksa hangi ürünlerini satışa çıkaracağını duyuracağı tarih mi şimdilik bilinmiyor.

Tesla’nın Çin ve Amerika’dan gelen araçlara uygulanan ek vergilerden kurtulmak için Almanya’daki fabrikasını beklediği biliniyordu.

Şirketin Türkiye’de ilk etapta Model 3 ve Model Y araçlarını satışa çıkarması bekleniyor.

Evet arkadaşlar gördüm, Tesla geliyormuş.



Sonuçta;



📌 Amerika'dan gelenlere %10 gümrük vergisi X %60 ek vergi,



📌 Çin'den gelenlere %10 gümrük vergisi X %40 ek vergi konunca,



Berlin'deki fabrikayı beklediler.



Ek vergisiz Model Y ile girecekler ama fiyat düşük olmaz. pic.twitter.com/chqu5hjUs1 — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) March 27, 2023

Öte yandan Tesla’ya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şarj ağı işletmeci lisansı verilmişti.

Lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye’de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek.