Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tesla, Türkiye için sinyal verdi: Geliyor mu?

Türkiye pazarına girmek için uzun süredir hazırlıklarını sürdüren ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yaptığı paylaşımla çok yakında Türkiye’ye geleceğinin sinyallerini verdi.

Tesla Model Y

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın araçlarını Türkiye’de piyasaya sürmesi uzun zamandır bekleniyordu.


Şirketin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda elektrikli SUV modeli ‘Model Y’ ile birlikte ‘Türkiye 4/4’ yazısı yer aldı.

Bu tarihin markanın satışa başlayacağı tarih mi, yoksa hangi ürünlerini satışa çıkaracağını duyuracağı tarih mi şimdilik bilinmiyor.

Tesla’nın Çin ve Amerika’dan gelen araçlara uygulanan ek vergilerden kurtulmak için Almanya’daki fabrikasını beklediği biliniyordu.

Şirketin Türkiye’de ilk etapta Model 3 ve Model Y araçlarını satışa çıkarması bekleniyor. 

Öte yandan Tesla’ya, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından şarj ağı işletmeci lisansı verilmişti.

Lisans sahibi şirketler gibi Tesla da Türkiye’de kuracağı şarj istasyonlarında tüm elektrikli araç modellerine hizmet verecek ve şarj hizmeti fiyatını birim enerji (kWh) bedeli üzerinden belirleyecek.

Tesla’nın Türkiye’ye gelişi zora girdi

Tesla’nın Şanghay fabrikası, talep artışından dolayı üretimi artıracak

Tesla’dan son çeyrekte rekor kar

Tesla, ABD ve Avrupa’da fiyatları düşürdü

SON HABERLER

‘İnce’den kabak tadı vermek…

Muharrem İnce’nin siyasi kariyeri, Kılıçdaroğlu öyle istediği için değil, iradesizlikten öldü. Bunu anlamıyor, anlamadıkça işin suyunu çıkarıyor. Kabak tadı veriyor.