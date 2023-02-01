Tesla’nın Şanghay fabrikası, talep artışından dolayı üretimi artıracak

ABD’li elektrikli araç şirketi ve Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, çok satan modellerinin fiyatını düşürmesinin ardından bu modellere olan talepteki artışı karşılamak için gelecek iki ay boyunca Çin’in Şanghay kentinde bulunan fabrikasında üretimi artıracak.

Fotoğraflar: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre Tesla şubat ve mart aylarında Şanghay’daki fabrikasında her hafta ortalama 20 bin civarında araç üretmeyi planlıyor. Şanghay fabrikası, şirketin en verimli ve kârlı üretim merkezi.

Planlanan üretim artışı olduğu takdirde Tesla’nın Şanghay’daki fabrikası eylüldeki üretim seviyesine ulaşmış olacak.

Fabrikada eylülde 82 bin 88 Model 3 ve Model Y araçları üretildi.