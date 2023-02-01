Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tesla’nın Şanghay fabrikası, talep artışından dolayı üretimi artıracak

ABD’li elektrikli araç şirketi ve Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, çok satan modellerinin fiyatını düşürmesinin ardından bu modellere olan talepteki artışı karşılamak için gelecek iki ay boyunca Çin’in Şanghay kentinde bulunan fabrikasında üretimi artıracak.

Fotoğraflar: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre Tesla şubat ve mart aylarında Şanghay’daki fabrikasında her hafta ortalama 20 bin civarında araç üretmeyi planlıyor. Şanghay fabrikası, şirketin en verimli ve kârlı üretim merkezi.


Planlanan üretim artışı olduğu takdirde Tesla’nın Şanghay’daki fabrikası eylüldeki üretim seviyesine ulaşmış olacak.

Fabrikada eylülde 82 bin 88 Model 3 ve Model Y araçları üretildi.

Tesla, ABD ve Avrupa’da fiyatları düşürdü

Tesla’dan son çeyrekte rekor kar

Tesla hisseleri tepetaklak: 200 milyar dolar kaybeden Elon Musk daha da kaybedebilir

SON HABERLER

Enver Yücel ile Kaan Sekban’ı karşı karşıya getiren polemik

Bahçeşehir Koleji’ndeki öğretmenler, maaşları asgari ücretten yatınca isyan etti. Komedyen Kaan Sekban bu duruma “Velilerden dünyanın parasını alan bi kurumun öğretmenlere bunu reva görmesi kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi. Tepkinin ardından Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel Sekban’a hakaret etti: “Zekanı geliştirici faaliyetlerde bulunmanı öneririm.”