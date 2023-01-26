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Tesla’dan son çeyrekte rekor kar

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçen yılın son çeyreğinde 24,3 milyar gelir ve 3,7 milyar dolar net kar elde etti. Bu, firma için rekor bir seviye.

Fotoğraflar: Reuters

Tesla, 2022’nin ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı.


Buna göre, şirketin geliri geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 artarak 24,3 milyar dolara yükseldi. Tesla, 2021’in dördüncü çeyreğinde 17,7 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan Tesla’nın geliri, 24,2 milyar dolar olan piyasa beklentilerini de geride bıraktı.

Tesla’nın geliri 2022 yılı genelinde de yıllık yüzde 51 artışla 81,5 milyar dolara yükseldi.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. Tesla’nın net karı 2021’in son çeyreğinde 2,3 milyar dolar olmuştu.

Tesla’nın net karı geçen yıl genelinde ise yıllık bazda iki katına çıkarak 12,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

Şirketin 2021’in dördüncü çeyreğinde 0,68 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 1,07 dolara yükseldi.

Teslim edilen araç sayısında yüzde 40’lık artış

Tesla, 2022 yılı genelinde küresel çapta 1 milyon 313 bin 851 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketin araç üretimi 2022’de yıllık bazda yüzde 47, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 40 arttı.

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