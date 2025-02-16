Tepecik Höyüğü'ndeki küller 3 bin 500 yıl önce Santorini'den gelmiş

Aydın’ın Çine ilçesindeki Tepecik Höyüğü’ndeki küllerin, bölgeye 3 bin 500 yıl önce Santorini Adası’ndaki volkanik patlamadan sonra geldiği ortaya çıktı.

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Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Günel’in başkanlığını yürüttüğü Tepecik Höyüğü’ndeki kazılarda 2023’te yoğun küllerin olduğu bir tabaka bulundu.

Küllerin rengi ve yapısı nedeniyle volkanik patlama kaynaklı olabileceğini değerlendiren ekip, analiz için Viyana Teknik Üniversitesi Atom Enstitüsüne örnek gönderdi.

Yapılan çalışmalarda Tepecik Höyüğü’ndeki küller ile Santorini Adası’ndaki volkanik küllerin benzer elementler taşıdığı saptandı.

Bu küller, tarihi 7 bin 500 yıl öncesine ulaşan Tepecik Höyüğü’ne 3 bin 500 yıl önce gelmiş.

Prof. Dr. Sevinç Günel, Santorini’de milattan önce 1500’lü yıllarda meydana gelen yanardağ patlamasının etkisinin Batı Anadolu’dan Doğu Akdeniz’e kadar görülebildiğini söyledi:

“Bu küllerin analiz çalışmaları Viyana Teknik Üniversitesi Atom Enstitüsü’nde gerçekleştirildi ve analiz sonuçları da Santorini külleriyle benzer elementleri yansıttı. Bu laboratuvarda analiz ettirmemizin nedeni, Santorini yanardağıyla ilgili araştırmalara ve veri tabanına ait bilgilere sahip olmalarıdır. Dolayısıyla kesin sonucu biz de elde etmiş olduk.

Yapı kalıntılarının bulunduğu alanda hatta mimariyle bağlantılı kapların üzerini kaplamış ve yetişkin bir bireye ait olduğunu düşündüğümüz iskelet üzerinde de külleri açığa çıkardık. Bu kapsamda analiz neticelerinin Santorini küllerini vermiş olması, günümüzden 3 bin 500 yıl öncesi Santorini’de gerçekleşen volkanik patlama ve tabii ondan sonra süregelen depremlerle ilgili tahribatı ortaya koydu.”