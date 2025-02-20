Tenis efsanesi Venus Williams, yıllar sonra Indian Wells'te oynayacak

44 yaşındaki Venus Williams, ‘wild card’la Indian Wells’te oynayacak.

Venus Williams. Fotoğraf: Instagram

Tenis efsanesi Venus Williams, önümüzdeki ay Indian Wells’te düzenlenecek BNP Paribas Açık’a ‘wild card’la (herhangi bir turnuvaya, turnuva için gerekli bazı şartları yerine getiremediği için açılan ekstra kontenjan) katılım hakkı kazandı.

44 yaşındaki tenisçi, neredeyse 15 yıl aradan sonra ilk kez turnuvaya katılacak.

Williams, Indian Wells’teki son maçında Japonya’dan Nao Hibino’ya yenilmişti. Kız kardeşi Serena’nın 2001 finalinde Kim Clijsters’ı yendiği maçta taraftarlar tarafından yuhalanıp taciz edilmesinin ardından 15 yıl boyunca boykot ettiği Indian Wells turnuvasınaysa 10’uncu kez katılacak.

Dünya sıralamasında 974’üncü sıraya geriledi

Williams, Mart 2024’te Miami Açık’ın ilk turunda mağlup olmasından bu yana maç oynamadı ve Ağustos 2023’ten bu yana turda maç kazanamadı.

Williams artık eskisi kadar güçlü olmasa da yedi grand slam tekler şampiyonluğu, 14 çiftler grand slam şampiyonluğu ve iki grand slam karışık çiftler şampiyonluğu gibi başarılı bir kariyere sahip.

Eski dünya 1 numarası, 2000 Sidney Olimpiyat Oyunları’nda tekler turnuvasında altın madalya kazanmış, 2000, 2008 ve 2012’de çiftler turnuvasında üç altın madalya kazanmıştı.

Ancak son sezonlarda sakatlıklar nedeniyle turda pek forma giyemeyen Williams, dünya sıralamasında 974’üncü sıraya geriledi.

BNP Paribas Open, 2-16 Mart arasında yapılacak.