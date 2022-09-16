Serena Williams’tan Federer’e: Emekliler kulübüne hoşgeldin

ABD’li tenisçi Serena Williams (40), dün, bu ay kortlara veda edeceğini açıklayan İsviçreli Roger Federer’e (41), ”Emekliler kulübüne hoşgeldin” mesajı attı.

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20 kez Grand slam şampiyonu olan İsviçreli raket, bu ay sonunda (23-26 Eylül), Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenecek Laver Kupası sonrasında aktif spor kariyerini sonlandıracağını duyurmuştu.

Geçen yılki Wimbledon Açık Tenis Turnuvası sonrasında dizinden ameliyat olan ve bir daha maça çıkmayan Federer veda kararını şu sözlerle duyurmuştu: ”Bedenimin bana verdiği mesaj net. 24 yılda 1500’den fazla maç oynadım. Şimdi rekabetteki kariyerime son vermenin zamanı olduğunun bilincindeyim. ”

‘Her zaman hayranlık duydum’

Bu ay başında tenisi bırakan, 23 şampiyonlukla tenis tarihinin en çok grand slam kazanan ismi Williams şu mesajı paylaştı: ”Ben dahil milyonlarca insana ilham verdin. Asla unutmayacağız. Emekliler kulübüne hoşgeldin. Sen olduğun için teşekkür ederim. Her zaman sana hayranlık duydum. Seni alkışlıyorum ve gelecekte yapacaklarına tanık olmak için sabırsızlanıyorum.”

Williams ve Federer, kariyerleri boyunca bir kez, 2019’da, Hopman Kupası karışık çiftler maçında karşı karşıya gelmişti. Federer ve İsviçreli Belinda Bencic, Williams ve onun yanında kortta yer alan ABD’li Francis Tiafoe’yi yenmişti.

Federer’in en güçlü rakiplerinden, 22 grand slam kazanan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ”Bugün tenis dünyası için üzücü bir gün” diyerek kararı karşıladı.

Kadın ve erkeklerin bir numaraları Polonyalı raket Iga Swiatek (21) ve İspanyol Carlos Alcaraz (19) da Federer’e onlara esin kaynağı olduğu için teşekkür etti.

Swiatek, ”Sana bizim sporumuz için yaptığın her şey için teşekkür etmek istiyorum. Kariyerine tanık olmak ayrıcalıktı” yazarken Alcaraz, ”Roger benim idollerimden biriydi. Sporumuza yaptığın her şey için teşekkürler. Seninle hala tenis oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı.