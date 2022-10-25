Serena Williams tenisi bırakmadığını açıkladı: Geri dönebilirim

ABD Açık’tan elendiği 3’üncü tur maçının ardından kortlara veda ettiği düşünülen ABD’li tenisçi Serena Williams henüz emekli olmadığını, geri dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

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Vogue dergisine ağustos ayında verdiği röportajda, hayatının bir sonraki aşamasına hazır olduğunu söyleyerek tenisi bırakacağı sinyalini veren 41 yaşındaki Serene Williams, Ajla Tomljanovic’e 2-1 yenildiği maçın ardından kesin bir ifade kullanmaktan kaçınmıştı.

Williams, 3 Eylül’deki karşılaşmadan beri katıldığı ilk kamuya açık etkinlikte ise spor dünyasını şaşırtan bir açıklama yaptı.

Sahibi olduğu yatırım şirketi Serena Ventures’ın tanıtımı için katıldığı TechCrunch Disrupt Konferansı’nda konuşan Williams emekli olmadığını söyledi: “Geri dönme ihtimalim çok yüksek. Evimde bir tenis kortu bulunuyor. Emeklilik üzerine hala düşünmedim.”

Tenis tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Williams’ın kariyerinde 23’ü grand slam turnuvalarında olmak üzere 73 tekler şampiyonluğu ve dört olimpiyat altın madalyası bulunuyor.