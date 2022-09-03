Hiçbir şeyini değiştirmeden dünyayı değiştirdi: Serena Williams tenise veda etti

Daha önce Amerika Açık’ın son turnuvası olacağını açıklayan efsane tenişçi Serena Williams, üçüncü turda yenildi ve tenise veda etti.

Serena Williams Amerika Açık’ta üçüncü turdaki yenilgisini böyle karşıladı. Fotoğraf: Reuters

Tenis tarihine damga vuran isimlerden biri olan Serena Williams, 23 Grand Slam şampiyonluğuyla bu alanda zirvede yer alıyor. 73 tekler şampiyonluğu ve dört de olimpiyat altın madalyası bulunun ABD’li tenisçi, ablası Venus Williams’la birlikte 22 çiftler şampiyonluğu kazandı.

Serena, tenis dışında da her zaman rol model oldu. Kadınların maruz kaldığı şekilcilikten ve ayrımcılıktan o da nasibini aldı. Ama ne kendini ne de bedenini değiştirdi. Mücadelesiyle birçok kadına ilham kaynağı oldu. Başta kadınlar olmak üzere dezavantajlı girişimcilere yatırım yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Yıllardır Williams’ın sponsoru olan firma Serena’yı çok da iyi anlatan bu videoyla veda etti efsane tenisçiye.