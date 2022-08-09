Vedalaşmayı hiç beceremem: Serena Williams emeklilik bombasını Vogue kapağında patlattı

ABD’li tenisçi Serena Williams Vogue dergisinin eylül sayısına verdiği röportajda tenisi bırakacağını açıkladı.

Fotoğraf: Vogue

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü tenisçi Serena Williams, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık’ın ardından bu sporu uzaklaşacağını söyledi.

Vogue konuşan 40 yaşındaki tenisçi, son yıllarda tenisin dışında farklı alanlara zaman harcamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

29 Ağustos’ta başlayacak ABD Açık’a katılmasının ardından tenisten uzaklaşacağını belirten Williams, “Emeklilik kelimesini sevmiyorum. Bu, hayal edebileceğim en zor şey. Tenise veda etmek istemesem de hayatımın sonraki aşamasına hazır olduğumu da biliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu konuya ilişkin gelecek haftalarda detaylı açıklamalarda bulunacağını kaydeden Williams, Instagram hesabından da ‘Geriye sayım başladı’ yazdı.

Son yıllarda yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı nedeniyle eski formundan uzaklaşan ve dünya sıralamasında 407. basamakta yer alan Serena Williams, devam eden Kanada Açık turnuvasında ilk tur maçını kazanarak 14 ay sonra tek kadınlar kategorisinde ilk galibiyetine ulaşmıştı.