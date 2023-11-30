Temimi İsrail hapishanelerini anlattı: Kadınlar dövülüyor ve susuz bırakılıyor

‘Filistinli cesur kız’ olarak da bilinen Ahid Temimi, serbest kaldıktan sonra tutuldukları hapishaneyi anlattı: “Kadın esirler susuz ve kıyafetsiz bırakılıyor, yerde uyuyor ve dövülüyorlar.”

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Hamas ile İsrail arasındaki takas mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden 30 Filistinli serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılanların arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim’den sonra gözaltına aldığı Temimi de vardı.

‘Filistinli cesur kız’ olarak tanınan Temimi, serbest bırakıldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in katliamları nedeniyle Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının buruk bir sevinçle karşılandığını söyledi.

23 yaşındaki Temimi “Cezaevinde durum çok zor, kadın esirlere yönelik günlük tacizler var. Kadın esirler susuz ve kıyafetsiz bırakılıyor, yerde uyuyor ve dövülüyorlar” dedi.

Temimi, İsrailli yetkililerin kendisini, cezaevinde olup bitenleri anlatması halinde babasını hedef almakla tehdit ettiğini söyledi: “Her şeye rağmen biz işgalden daha güçlüyüz. Özgürlüğümüzü elde edene kadar (direnişe) devam edeceğiz.”

İsrail güçleri, ekim ayında Temimi’nin babasını, Batı Şeria’nın Ramallah kentinde gözaltına almıştı. Temimi’nin babası hala İsrail hapishanesinde bulunuyor.