'Filistinli cesur kız' dahil 30 Filistinli serbest bırakıldı

Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgaldaki Batı Şeria’ya İsrail ordusunun baskınından sonra ulaşabildi.

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Filistinli 14 kadın ve 16 çocuğun yer aldığı, işgal altındaki Batı Şeria’dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç saatlerde Ofer Askeri Hapishanesi’nden ayrıldı.

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden 10 İsrailli kadın ve çocuk esirin gece salıverilmesinin ardından gözler, taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Ofer Askeri Hapishanesi’nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya’da bekleyen çoğunluğu genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti. Biri ağır beş Filistinli yaralandı.

Serbest kalan 30 Filistinli arasında İsrail askerlerinin 7 Ekim’den sonra gözaltına aldığı “Filistinli cesur kız” Ahid Temimi’nin de olduğu bildirildi.

Temimi, Henüz 11 yaşındayken 2011 yılında İsrailli askerlere meydan okuduğu için ‘cesur kız’ olarak anılmıştı.