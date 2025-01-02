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Yaramazlara biraz batar!

Temerrüt faiz oranı yüzde 53,25’e çıktı

Merkez Bankası (MB) ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25’e artırdı.

Fotoğraf: AA

MB’nin ‘Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayınlandı.


Buna göre mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı, yıllık yüzde 53,25’e yükseltildi.

Söz konusu oran 2024 başında yüzde 48’di.

Öte yandan alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1475 liraya çıkarıldı. Bu tutar geçen sene 1310 liraydı.

Söz konusu kararlar Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesi uyarınca alındı.

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