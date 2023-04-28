Tekstilde istihdam çıkışı 100 bini buldu

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, hazır giyim ve tekstilde istihdam çıkışının son altı ayda 100 bini bulduğunu söyledi.

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Türkiye’de salgın döneminde üretim, yatırım ve ihracat gibi birçok alanda kapasiteyi arttıran hazır giyim ve tekstil sektörleri bozulan ekonomik veriler nedeniyle zor bir dönem geçiriyor.

Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz’e konuşan TGSD Başkanı Kaya şunları söyledi: “Ağustos 2022’de hazır giyimde toplam istihdam 738 bindi, Şubat sonunda 710 bine düştü. Altı ayda 28 bin olan istihdam kaybının EYT ile birlikte 50 binin üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Son altı ayda tekstil ve hazır giyimde istihdam çıkışı 100 binin üzerinde. Göçü durduramazsak çarkları döndüremeyiz.”

Kaya, istihdam kaybının nedenlerini AB ve ABD’deki düşen talep, rakiplere kıyasla yüksek maliyetler ve baskılanan kur olarak sıraladı.