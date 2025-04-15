Teknoloji kullanımı demans riskini düşürebilir



Teknoloji kullanımı korkulanın aksine demans riskini düşürebilir.

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Teknolojiye yoğun biçimde maruz kalan ilk nesil artık yaşlılığa doğru gidiyor. Peki teknoloji kullanımı bilişsel gerileme riskini nasıl etkiliyor?

Teksas Üniversitesi’ndeki araştırmacıların bu soruya cevabı Nature Human Behavior dergisinde yayınlanan önceki çalışmaların bir incelemesiyle yeniden değerlendirildi.

Araştırmacılar, yaşam boyu kullanımın teknolojiye bağımlılığı artırabileceğini ve zamanla bilişsel yetenekleri zayıflatabileceğini savunan ‘dijital bunama hipotezi’ni araştırdı. Sonuç: Hipotez doğru olmayabilir.

411 bin 430 yaşlı yetişkinin katıldığı 57 çalışmanın analizi, teknoloji kullanımının, hafif bilişsel bozukluk veya bunama tanısı veya bilişsel testlerde düşük performans olarak tanımlanan bilişsel bozulma riskini yüzde 42 oranında azalttığını ortaya çıkardı.

Analizde bilgisayar, akıllı telefon, internet, e-posta, sosyal medya veya ‘karma/çoklu kullanımlar’a odaklanıldı.

Yazarlar 2024’e kadar yayınlanmış çalışmalar için sekiz veri tabanını taradı. Katılımcıların ortalama altı yıl boyunca izlendiği 20 çalışma ve sağlık verileri irdelendi. Yetişkinler ortalama 68 yaşındaydı.

Teknoloji kullanımı genel olarak bilişsel gerileme riskiyle daha düşük bağlantılı çıktı.