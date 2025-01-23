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Yaramazlara biraz batar!

Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma: Üç kişi daha tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Nesine 3’üncü Lig takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü teknik direktörü Ersin Aka’nın silahla öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan üç şüpheli daha tutuklandı.

Ersin Aka. Fotoğraf: AA

Tekirdağ ve Çorlu ilçesi polisi cinayetin ardından soruşturmayı derinleştirdi.


Ekiplerin çalışma sonrası H.A. ve H.B’yi Mersin’de, A.A’yıysa Şanlıurfa’da yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aka’nın silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin dosyada üç şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 12’ye yükseldi.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

22 Kasım 2024’te Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi’nde Aka, yürürken kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kanlar içinde yere yığılan Aka ağır yaralanırken saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, 25’e yakın boş kovan bulmuştu.

Şüpheliler Edirne’deki operasyonla gözaltına alınmıştı.

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Teknik direktör Ersin Aka silahlı saldırıda öldürüldü

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