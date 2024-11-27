Teknik direktör Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma: Dokuz kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Nesine 3’üncü Lig 3’üncü Grup takımı Çorluspor 1947 Kulübü teknik direktörü Ersin Aka’nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden dokuzu tutuklandı.
Polis ve jandarmanın ortak operasyonunda gözaltına alınan 13 kişinin Çorlu Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T.İ, K.Z, Ö.Y, F.Y, D.Y, S.K, M.K, M.P. ve O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Dört kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
22 Kasım’da Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi’nde Aka, yürürken kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Kanlar içinde yere yığılan Aka ağır yaralanırken saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı.
Hastaneye kaldırılan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis, 25’e yakın boş kovan bulmuştu.
Şüpheliler Edirne’deki operasyonla gözaltına alınmıştı.