Teknik direktör Ersin Aka silahlı saldırıda öldürüldü

Nesine 3’üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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DHA‘nın haberine göre Aka yürürken kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kanlar içinde yere yığılan Aka ağır yaralanırken, saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis 23 boş kovan buldu.

Saldırgan aranıyor.

Bir dönem Beşiktaş ve Çaykur Rizespor’un teknik ekibinde yer alan Aka, Van Spor FK, Karşıyaka, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Ankara Demir kulüplerinde teknik direktörlük yaptı.