Tekirdağ’da gözaltına alınan altı HDP’li adli kontrol şartıyla serbest

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki HDP binasında dün gözaltına alınan altı partili adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Özcan Sokak’taki HDP ilçe binasında arama yapılmıştı. Savcılıktan izinle kapısı açılan binada arama yapan güvenlik güçleri; bilgisayar kayıtları, evrak ve dokümanlara el koymuştu Üç saat süren aramanın ardından el konulan malzemeler incelenmek üzere götürülmüştü. Valilik, arama sırasında altı kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Açıklamada, “Aramada terörist başının posterleri ile çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirilmiştir” denmişti.

Aralarında HDP Tekirdağ İl Başkanı Gülcan Çiğdemli ve Çerkezköy İlçe Başkanı Kasım Güzel’in de bulunduğu partililer emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.