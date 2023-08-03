Tekel bayisine silahlı saldırıda üç tutuklama daha

İstanbul Esenyurt’ta tekel bayisindeki silahlı saldırıya ilişkin üç şüpheli tutuklandı. Beş şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Saldırıyla soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz zanlının İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen sekiz şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi’ne götürüldü.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından olay günü tekel bayisindeki kavgaya karışan ve ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen zanlılar Azat Özer, Tarık Özer ve Servet Özer tutuklandı.

Olayın ardından kaçan şüphelilere yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan diğer beş zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Esenyurt’ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre ‘tartıştığı’ Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen’e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya karışan şüphelilerin tamamının yakalandığını duyurmuştu.

Şüphelilere yardım edenlerin de yakalanmasıyla toplam gözaltı sayısı dokuza çıkmıştı.

İki gün önce polis ekiplerince ilk olarak yakalanan şüpheli Murat Özer tutuklanmıştı.