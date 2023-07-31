Tekel bayisine saldırıda tüm şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt’taki tekel bayisi saldırısında aranan son iki şüpheli T.Ö. ve A.Ö’nün de yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, Twitter paylaşımında şüphelilerden T.Ö. ve A.Ö’nün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını yazdı.

Yerlikaya, PKK ve ‘FETÖ’ bağlantılı hesapların ‘manipülasyon yaptığını’ savunarak, şunları dedi:

“Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları, suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır. Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir.”

Olay

Esenyurt’ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre ‘tartıştığı’ Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen’e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı getirilmişti.