Tekel bayisine silahlı saldırıda bir gözaltı daha

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde tekel bayisinde iki kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan bir kişinin daha yakalandığını bildirdi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Esenyurt ilçesinin Güzelyurt Mahallesi’nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.”

Ne olmuştu?

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki tekel bayisine önceki gün gece saatlerinde giden dört kişi, içerdeki üç kişiye önce saldırmış, ardından ateş açmıştı.

Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçmıştı.

Polis, dün şüphelilerden Murat Özer’i gözaltına almıştı.