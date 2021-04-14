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Yaramazlara biraz batar!

Tecavüzle suçlanan Tuma Çelik’e beraat

Bağımsız milletvekili Tuma Çelik, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılandığı davada delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.

Fotoğraf: hdp.org.tr

Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Çelik, mağdur olduğunu söyleyen D.K. ve taraf avukatları katıldı.

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Kapalı görülen duruşmada, her iki taraf da tanıklarını dinletti. Tanık beyanlarının ardından D.K., sanığın cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları kabul etmeyen Çelik ise D.K.’nın çelişkili ifadelerinin kendisine yönelik komplo kurulduğunu ispatladığını ileri sürdü.

Ne olmuştu?

Çelik, Mardin’in Midyat ilçesinde 31 Mart 2019’daki yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı D.K’ye cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

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Mardin başsavcılığı, kadının şikayeti sonrası Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e fezleke göndermişti. Dokunulmazlığı 7 Ekim 2020’de kaldırılan Çelik, HDP’den de ihraç edilmişti.

Çelih hakkında 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen şubatta dava açılmıştı.

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