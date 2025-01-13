TCDD 'övünerek' duyurdu: YHT biletlerine zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren biletlerindeki zamla ‘enflasyon altında’ diyerek övündü.

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Bilet fiyatlarına yüzde 39 ila 44 zam geldi.

Zamlı tarifeyle fiyatlar şöyle değişti:

Ankara-İstanbul YHT seferi 540 liradan 780 liraya

Ankara-Konya seferi 250 liradan 360 liraya

Ankara-Eskişehir YHT seferi 280 liradan 390 liraya

Ankara-Sivas seferi 550 liradan 790 liraya

Konya – İstanbul seferi 1140 liraya, İstanbul-Eskişehir seferinde biletlerse 505 liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonu 44,38 olarak açıklamıştı.

2025’te yeniden değerleme oranıysa 43,93 olarak belirlenmişti.

TCDD zammın ‘hem enflasyon hem de yeniden değerlendirme oranı altında olduğunu’ belirterek övündü:

“Sayın yolcularımız 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir.

Bu güncellemeyle siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz.”

CHP’den tepki: Vatandaşı enflasyonun altında ezmektir

Zamma CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, X‘ten tepki gösterdi:

“TCDD Taşımacılık A.Ş. dalga geçer gibi yaptığı açıklamada; Bilet fiyatlarına enflasyonun altında zam yaptıklarını duyurdu ve yüzde 44,4’e varan zamlar yaptı.

Oysa yeni yılda memur ve emeklisine yüzde 11, SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 15, asgari ücretliye yüzde 30 maaş artışı yapıldı. Bunun adı göz göre göre vatandaşı enflasyonun altında ezmektir.”