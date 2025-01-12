Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) açıklamasına göre köprü, otoyol ve tünel ücretlerine zam geldi.
Zamlı fiyatlar 13 Ocak Pazartesi 00.00’dan itibaren geçerli olacak.
15 Temmuz Boğaziçi ve FSM için fiyatlar otomobillerde tek yön geçiş 33 liradan 47 liraya yükseldi. Zam oranı yüzde 42.
Osmangazi Köprüsü’nden geçiş yüzde 42,3 zamla 555 liradan 795 liraya çıktı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişse yüzde 15 zamla 70 liradan 80 liraya çıktı.
1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş 585 liradan 795 liraya yükseldi. Zam oranı yüzde 35.