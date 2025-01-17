TBYD başkanı: Sahte içkiden ölümlerin asıl sebebi fahiş vergiler

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, son günlerde artan sahte içkiden ölümlerin asıl sebebinin ‘alkolden alınan fahiş orandaki vergilerden kaynaklı pahalılık’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

ÖTV makul bir seviyeye çekilsin, devlet vergi kaybı yaşamasın‘

TBYD başkanı Dündar X hesabındaki paylaşımında İstanbul’da son günlerde sahte içki kaynaklı 40’a yaklaşan ölümlerin sorumlusunun tekel bayisi esnafları gibi gösterilmesinin haksızlık olduğunu söyledi.

Maliyeti 40 bin lira olan kamera sistemi takılmasıyla ‘ilgili genelgenin kaçak alkol satışı bahane edilerek’ kabul ettirilmeye çalışıldığını belirten Dündar, “Bu ölümlerin asıl sebebi alkolden alınan fahiş orandaki vergilerden kaynaklı pahalılıktır” dedi.

Dündar ayrıca, ‘yıllardır talep ettikleri şeyi’ yinelediklerini belirterek ÖTV’nin makul bir seviyeye çekilmesi çağrısı yaptı.

Dündar’ın paylaşımı şöyle:

“Son günlerde büyük artış gösteren kaçak içki sebepli ölümler herkes gibi biz tekel bayi işletenleri de derinden üzdü. Bu da yetmezmiş gibi basında bu ölümlerin kaynağının ruhsata tabi olarak alkol satışı yapan biz tekel bayisi esnaflarıymışız gibi lanse edilmesi ise büyük bir haksızlık.

Kaçak alkol satışı bahane edilerek işyerlerimize yüz tanıma özelliği olan kamera sistemi takılması ile ilgili genelge kabul ettirilmeye çalışılıyor.

Zaten darboğazda olan esnafımız maliyeti 40 bin TL civarında olan bu sistemi taktırmak zorunda bırakılıyor. Oysa ki bu ölümlerin asıl sebebi alkolden alınan fahiş orandaki vergilerden kaynaklı pahalılıktır.

Alkollü içecekler ortalama yüzde 68,5 yüküyle tüketiciye ulaşıyor. Bugün 1 litre rakının yalnızca ÖTV tutarı 1 milyon 365 bin 72 TL’dir. Rakamlar böyle astronomik olunca gönderiye eklediğim fotoğraflarda da göründüğü gibi etil alkol satanlar sosyal medyada cirit atıyor.

Hem vergi kaybı oluşuyor hem de vatandaş ekonomi uğruna canını tehlikeye atıyor. Fatura ise esnafa kesiliyor. Yıllardır talep etiğimiz şeyi yine söylüyoruz. Alınan ÖTV makul bir seviyeye çekilsin. Devlet vergi kaybı yaşamasın.

Vatandaş sağlığından ve hatta canından olmasın. Sayıştay raporlarına göre yakın dönemde merdiven altı alkol üretiminin yüzde 448 artmış olması durumun vehametini göstermektedir.

Bu ölümlerin başlıca sebebi de faturalı alkolün aşırı pahalı olmasından dolayı merdiven altı üretime talep oluşmasıdır.

Kamu oyuna yansıyan birkaç esnafın sattığı alkol bütün esnafa mal edilmemelidir. Bunu maddeleri üretenler ve satanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

Özetle alkol üzerinden bu ağır vergi yükü acilen kaldırılmalı, kaçak üretimler konusunda denetim ve cezalar arttırılarak bu üzücü durumların yaşanması engellenmelidir. Belirttiğimiz adımlar atılmadığı sürece daha bir çok vatandaşımızı kurban vereceğiz.”