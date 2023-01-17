TBP başkanı: 70’lik rakı üç aya 1000 lira olur

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş’a göre, vergilendirme politikaları böyle devam ederse 70’lik rakı üç aya 1000 liraya ulaşabilir.

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Independent Türkçe‘den Lale Elmacıoğlu’na konuşan Özgür Aybaş, içkiye yönelik fiyat ve vergilendirme politikalarını eleştirdi.

‘Toplum sağlığı için zam yapılıyor’ argümanına karşı çıkan Aybaş, toplum sağlığı için fiyatlandırmanın doğru olması gerektiğini söyledi.

Aybaş şunları dedi: “Vergisi ve satışı ‘helal’ ama içmesi ‘haram’. Bu ideolojik değil de nedir? Vergilendirilmiş alkol, ülkemizde caizdir. Aksini iddia ediyorlarsa içkiden vergiyi kaldırsınlar. Alkolde ÖTV’yi kaldıranın yüzde 10 blok oyu garanti. Doğalgaz ve elektriğe de zam geliyor, orada da mı toplum sağlığı düşünülüyor? Ortada toplum faydasına uymayan bir durum var. Vatandaşın sağlığını korumak istiyorsan doğru fiyatlandırma yap.”

Aybaş, kaçak içkinin ölümlere ve vergi kaybına neden olduğunu belirterek ‘yanlış politikaların’ yürütüldüğünü dile getirdi.

“Bir 70’lik rakıda bir kadehi sizin, gerisi devletin. Asıl alkolik olan devlettir” diyen Aybaş’a göre, fiyatlandırmaların bu şekilde gitmesi halinde 70’lik rakı üç aya 1000 lira olacak.