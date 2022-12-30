Tütün ve içki satış belgelerine zam

Tütün ve içki satış belgelerine yüzde 122,9 oranında zam geldi. Buna göre toptan satış belgeleri 12 bin 925 liradan 28 bin 813 liraya yükseltildi. İl merkezlerinde açık içki satış belgesi ise 2 bin 775 liradan 6 bin 186 liraya çıktı.

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Resmi Gazete’de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15’inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ”i yayımlandı.

Tebliğle tütün mamulleri ve ‘alkollü içkilerin’ satış belgelerinin 2023 yılı bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün mamulleri ve içkiler için toptan satış belge bedeli 28 bin 813 lira olacak. Perakende satış belgelerinin bedeli ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 1482 lira, ilçe merkezlerinde 980 lira, diğer mahallerde 356 lira olarak uygulanacak.

Açık içki satış belgeleri için il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 6 bin 186 lira, diğer mahallerde 2 bin 174 lira bedel ödenecek. Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 15 bin 47 lira diğer mahallerde 13 bin 821 lira bedelle alınabilecek.

Tesis kurma bedelleri de arttı

Öte yandan Resmi Gazete’de, “Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23 ve 26’ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ” de yayımlandı. Sözkonusu tebliğle, gelecek yıl uygulanacak tesis kurma ve faaliyet uygunluk belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 219 bin 608 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi, 439 bin 216 lira tütün ticareti yetki belgesi 219 bin 608 lira tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri 21 bin 960 lira bedelle alınabilecek.

Tebliğler, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.