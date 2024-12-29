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TBB'den 'sahte dolar' açıklaması: Güncelleme bitti, döviz kabul ediyoruz

Bazı bankalar ‘sahte dolar’ krizine önlem olarak 2009’dan önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını durdurmuştu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) para sayma makinelerindeki güncellemeleri tamamladığını ve döviz alındığını duyurdu.

Fotoğraf: Pexels

27 Kasım’da yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü iddiası nedeniyle Kapalıçarşı’daki bazı döviz büroları dolar alımını durdurmuştu.


Bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri asmıştı. 100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte “Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır” denmişti.

İstanbul başsavcılığı iddiaları araştırmak amacıyla re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmıştı.

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şeren, piyasadaki sahte dolar iddialarına ilişkin şöyle konuşmuştu: “Aslında olmayan bir sahte parayı konuşuyoruz.”

TBB’nin yayınladığı bankalarda döviz alımına dair açıklama şöyle:

“Bankalarımız tarafından döviz banknotların kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır.”

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