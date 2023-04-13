Tayvan çevresinde gerginlik sürüyor: Çin’e ait 26 hava aracı ve yedi gemi görüldü

Tayvan, dün sabahtan bugün sabah saatlerine kadar ada çevresinde Çin’e ait 26 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Tayvan’ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, 8 Nisan’da ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin ordusu adayı kuşatma simülasyonu yaparken, ABD itidal çağrısı yaptı.

Birkaç gündür de ada çevresinde Çin’e ait onlarca savaş uçağı ve gemisi tespit ediliyor.

Tsai’nin ziyaretleri

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’ın lideri Tsai, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize’yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD’ye ‘transit geçiş’ gerekçesiyle gayrıresmi ziyaretlerde bulunmuştu.

Tayvan lideri, 30 Mart’ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan’da da California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.

Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD’yi protesto ederken Tsai’nin temaslarına aracılık eden iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Pekin, ‘Tek Çin’ ilkesini vurgulayarak Tayvan’ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.